Jana Fischer muss sich gedulden, bis sie im Montafon wieder Gas geben kann.

Noch eine Weltcup-Absage: Jana Fischer (SC Löffingen) und Co. haben früher Weihnachtsferien. Die Snowboardcross-Rennen kurz vor dem Fest im Montafon wurden gecancelt.















Wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) mitteilte, reiche der vorhandene Schnee nur als Grundlage für den touristischen Skilauf und lasse den aufwendigen Bau einer weltcuptauglichen Snowboardcross-Strecke nicht zu. Weil auch die langfristige Wettervorhersage keine Aussicht auf Besserung gebe, hätten sich der ÖSV, der Weltverband Fis und die lokalen Organisatoren zur Absage entschieden. Im vergangenen Jahr hatte der Breisgauer Umito Kirchwehm im Montafon als Dritter seinen ersten Podestplatz im Weltcup erreicht.

Noch ein Weltcup vor Weihnachten

Nach ihrem 18. Platz zum Weltcup-Auftakt in Les Deux Alpes muss also die Bräunlingerin Jana Fischer bis zum 15. Dezember auf den nächsten Weltcup-Einsatz warten. Dann geht es in Cervinia (Italien) um Punkte. Erst am 27./28. Januar 2023 steht dann im italienischen Cortina d’Ampezzo der übernächste Weltcup auf dem Plan.