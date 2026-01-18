Olympiafahrer Leon Ulbricht belegt beim Weltcup-Start im chinesischen Dongbeiya im ersten Rennen den achten Platz. Durchwachsen verläuft der zweite Renntag für den 21-Jährigen.
Es war ein erster starker Renntag für die deutschen Snowboardcrosser beim Weltcup in China: Während Leon Ulbricht das große Finale nur um wenige Hundertstel Sekunden verpasste und am Ende Achter wurde, sorgte Nachwuchsfahrer Julius Reichle für den sportlichen Höhepunkt des Tages. Mit Platz 15 sicherte sich der Rookie die nationale Olympia-Qualifikation für die Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026.