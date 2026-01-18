Olympiafahrer Leon Ulbricht belegt beim Weltcup-Start im chinesischen Dongbeiya im ersten Rennen den achten Platz. Durchwachsen verläuft der zweite Renntag für den 21-Jährigen.

Es war ein erster starker Renntag für die deutschen Snowboardcrosser beim Weltcup in China: Während Leon Ulbricht das große Finale nur um wenige Hundertstel Sekunden verpasste und am Ende Achter wurde, sorgte Nachwuchsfahrer Julius Reichle für den sportlichen Höhepunkt des Tages. Mit Platz 15 sicherte sich der Rookie die nationale Olympia-Qualifikation für die Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026.

Ulbricht lange auf Finalkurs Leon Ulbricht (SC Rötteln) zeigte im Halbfinale ein starkes Rennen und setzte sich zunächst an die Spitze seines Laufs . Auf der langen Zielgeraden wurde dem Lörracher jedoch die hohe Geschwindigkeit der Konkurrenz zum Verhängnis: Adam Lambert (AUS) und Merlin Surget (FRA) zogen noch vorbei, Ulbricht verpasste das Big Final hauchdünn und zog ins Small Final ein. Dort kam er nach einem verschlafenen Start nicht mehr entscheidend nach vorne und beendete den ersten Renntag auf Rang acht.

Nur Hundertstelsekunden fehlen Ulbricht am Ende

„Leon hat im Halbfinale einen Late Pull versucht, das war leider etwas zu spät. Er weiß aber, wie schnell und stark er ist – morgen ist ein neuer Tag. Zur Strecke muss man sagen: Ich habe selten so eine Zielgerade gesehen, in der der Windschatten so entscheidend ist und die Karten nach hinten raus noch einmal komplett neu gemischt werde“, sagte Disziplintrainer Snowboardcross David Speiser zum Auftritt von Ulbricht.

Für Julius Reichle (SC Konstanz) wurde der Weltcup in Dongbeiya zu einem Meilenstein seiner Karriere. Bereits im Achtelfinale war die Freude des Rookies ungebändigt: Auf der langen Zielgeraden schob sich der Athlet von Platz vier bis auf Rang zwei nach vorne und zog damit erneut in die Top 16 ein – das entscheidende Ergebnis für die Olympia-Qualifikation.

Im Viertelfinale traf Reichle anschließend auf ein extrem stark besetztes Feld mit Olympiasieger Alessandro Hämmerle (AUT), Teamkollege Leon Ulbricht und Adam Lambert (AUS). Trotz des Ausscheidens behauptete sich der Nachwuchsfahrer gegen absolute Weltklasse-Gegner und beendete den Renntag auf einem starken 15. Platz.

Nörl und Fischer scheiden früh aus

Für Martin Nörl (DJK-SV Adlkofen) endete das Rennen im Achtelfinale. Nach einem starken Start an der Spitze seines Heats verlor der Routinier auf der langen Zielgeraden an Geschwindigkeit und kam als Dritter ins Ziel, was Rang 20 bedeutete.

Auch Jana Fischer (SC Löffingen) konnte sich nach dem Einzug ins Viertelfinale nicht weiter durchsetzen und beendete den ersten Renntag auf einem soliden 15. Platz.

Kurt Hoshino (SC Sonthofen) und Niels Conradt (SC Dingolfing) scheiterten bereits am Freitag an der Qualifikation und verpassten den Einzug ins Hauptfeld.

Der zweite Renntag beim Snowboardcross-Weltcup in Dongbeiya (CHN) verlief für das deutsche Team deutlich schwieriger als der Auftakt am Vortag. Stürze und kleine Fehler entschieden auf der kurzen, schnellen Strecke über das Weiterkommen. Für Jana Fischer und Leon Ulbricht endete der Tag im Viertelfinale.

Es war kalt in China. Nasse Kälte, die in die Knochen zog, dazu Wind und Nebel. Keine leichten Bedingungen also an diesem zweiten Renntag in Dongbeiya, dem letzten Weltcuprennen, bevor vom 4. bis zum 22. Februar die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina stattfinden.

Doch nicht nur das Wettere hemmte die deutschen Snowboardcrosser, die Strecke war grundsätzlich herausfordernd. Dass schon kleine Fehler hier über Sieg oder Niederlage entschieden, besonders auf der langen Zielgeraden, ging heute zulasten der deutschen Athleten. Spätestens nach dem Viertelfinale war für alle Schluss. David Speiser fasste den Renntag zusammen: „Es waren einfach zu viele kleine Fehler heute. Solche Tage gibt es auch, aber das wird wieder – wir wissen, was wir können. Bei so einem kurzen Rennen musst du fehlerfrei fahren, sonst hast du da keinen Auftrag.“

Ulbricht verliert Balance kurz vor dem Ziel

Leon Ulbricht hielt sich im Viertelfinale lange unter den ersten drei seines Heats. Direkt vor der Ziellinie unterlief ihm jedoch ein Fehler: Der Deutsche verlor das Gleichgewicht, stürzte und rutschte als Letzter über die Linie. Am Ende schlug Platz 15 zu Buche.

Noch ein Wettkampfblock vor der Olympiade

Auch Jana Fischer (SC Löffingen) schied im Viertelfinale aus. In einem unglücklichen Moment verhakte sich ihr Brett mit dem der US-Amerikanerin Stacy Gaskill. Während diese auf dem Board blieb, kam Fischer zu Fall und beendete den zweiten Renntag auf Rang 13.

Nach dem letzten Weltcup vor Olympia traten die deutschen Snowboardcrosser die Heimreise nach Deutschland an. Es folgt ein Trainings- und Wettkampfblock beim Europacup in Isola 2000 (FRA), bevor die Olympischen Winterspiele beginnen. In Livigno kämpfen die Boardercrosser vom 12. bis 15. Februar um Medaillen.