Snowboardcross Team Germany: Lörracher ist jetzt das Gesicht von Snowboard Germany

Nach seinem Weltcup-Gesamtsieg befindet sich der Snowboardcrosser Leon Ulbricht im Fokus der Öffentlichkeit.
Der Gesamtweltcupsieg von Leon Ulbricht hat nicht nur sportlich für Aufsehen gesorgt, sondern auch eine enorme mediale Resonanz ausgelöst. Nach seinem historischen Triumph steht der deutsche Ausnahmeathlet so stark im Rampenlicht wie nie zuvor. „Der Empfang nach unserem Rückflug aus Kanada am Münchner Flughafen war echt krass. Da wurde ich vom Bayerischen Rundfunk, einem Fernsehteam und vielen Snowboard-Fans empfangen. So etwas war ich nicht gewohnt“, erzählte Ulbricht beim Empfang im Lörracher Rathaus.