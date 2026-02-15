Snowboardcross Olympia: Südbaden-Duo greift nach Ulbricht-Gala nach Medaillen, Fischer verschläft Start

Was für ein Drama: Jana Fischer (SC Löffingen) und Leon Ulbricht (SC Rötteln) scheitern bei den Olympischen Spielen im Mixed-Teamwettbewerb nach Führung im Halbfinale.

Nach dem Pech in den Snowboardcross-Einzeln – Jana Fischer (26) hatten Millimeter zum Einzug in das Halbfinale gefehlt, Leon Ulbricht (21) war ebenfalls im Viertelfinale nach einem unglücklichen Crash mit Teamkollege Martin Nörl ausgeschieden, hatte sich das Team vom Skiverband Schwarzwald (SVS) viel für den Mixedwettbewerb vorgenommen.

„Wir haben eine Chance“, wollte die Bräunlingerin bei ihren bereits dritten Winterspielen an der Seite des Lörrachers gegen die starke Konkurrenz Vollgas geben.

Das Viertelfinale

Im Livigno Snowpark ging es für Fischer und Ulbricht zunächst darum, im Viertelfinale gegen Australien, Frankreich 3 und Tschechien 2 zumindest zwei Teams zu distanzieren, um in die Vorschlussrunde einzuziehen. Zuvor waren bereits Frankreich 2, die Schweiz, Großbritannien, Australien 2, Italien nach einem Wahnsinnsfinish und Frankreich ins Halbfinale eingezogen.

Leon Ulbricht machte für Snowboard Germany den Anfang. Der Lörracher legte einen Traumstart hin, brachte eine knappe Führung ins Ziel. Für Fischer ging deshalb das Gate im Vergleich zu Australien 0,01 Sekunden früher auf. 0,04 Sekunden waren es auf Frankreich 3.

Konnte die Elfte des olympischen Einzelwettbewerbs diesen knappen Vorsprung verteidigen? Wieder einmal erwischte die Schwarzwälderin nicht den besten Start, fiel hinter Australien und Frankreich auf den dritten Rang zurück. Doch die 26-Jährige kämpfte sich im grünen Trikot der Hoffnung mit einem starken Move kurz vor dem Schlusssprung zurück. Der zweite Rang hinter Australien bedeutete den Sprung ins Halbfinale.

Das Halbfinale

In diesem warteten erneut die Australier Adam Lambert und Josie Baff sowie die Duos Aidan Chollet/Julia Nirani-Pereira (Frankreich) und Lorenzo Sommariva/Michaela Moioili (Italien). Leon Ulbricht, nun im gelben Trikot, bestimmte mit dem Franzosen zu Beginn das Geschehen. Kurz vor dem Ende überholte der grandios fahrende Lörracher den Franzosen. Jana Fischer ging vor Frankreich 0,12 Sekunden ins Rennen, für Italien öffnete sich das Gate 0,32 Sekunden später. Doch der Start bleibt die Problemzone, die 26-Jährige fiel auf den letzten Rang zurück. Fischer gab alles, überholte die Französin. Doch ins Halbfinale zogen Italien und Australien ein. Am Ende platzte der Medaillentraum für das Südbaden-Team um 0,65 Sekunden.

Im ersten Halbfinale hatten sich Großbritannien und Frankreich II für den entscheidenden Heat um die Medaillen qualifiziert.

Das kleine Finale

Für Fischer und Ulbricht – nun wieder in den grünen Shirts – ging es also gegen Frankreich I, die Schweiz und Australien 2 um Rang fünf. Der Lörracher legte erneut einen starken Lauf hin. Nur Frankreich war zu Beginn schneller, doch der 21-Jährige überholte und gab Jana Fischer 0,35 Sekunden Vorsprung mit auf den Weg. Endlich klappte der Start besser. Zusammen mit Frankreich und der Schweiz kämpfte die Bräunlingerin bis zur Ziellinie um den Sieg.

Die Brettspitzen hatten aber Frankreich (5.) und die Schweiz (6.) vorne. Für Deutschland blieb am Ende der siebte Rang.

Das große Finale

Gold ging im Snowboardcross-Mixed am Ende an Großbritannien. Silber schnappte sich Italien, Bronze ging an Frankreich 2. Für Australien blieb nur der vierte Rang.