Snowboardcross Olympia: Südbaden-Duo greift nach Ulbricht-Gala nach Medaillen, Fischer verschläft Start

Was für ein Drama: Jana Fischer (SC Löffingen) und Leon Ulbricht (SC Rötteln) scheitern bei den Olympischen Spielen im Mixed-Teamwettbewerb nach Führung im Halbfinale.
Nach dem Pech in den Snowboardcross-Einzeln – Jana Fischer (26) hatten Millimeter zum Einzug in das Halbfinale gefehlt, Leon Ulbricht (21) war ebenfalls im Viertelfinale nach einem unglücklichen Crash mit Teamkollege Martin Nörl ausgeschieden, hatte sich das Team vom Skiverband Schwarzwald (SVS) viel für den Mixedwettbewerb vorgenommen.