Snowboardcross: Lörracher Ulbricht gewinnt Gesamt-Weltcup

Was für eine Saison: Leon Ulbricht hat sich den Gesamt-Weltcupsieg im Snowboardcross gesichert und damit den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere gefeiert.
Mit einem Punkt Vorsprung vor dem Franzosen Aidan Chollet ging der 21-Jährige am Samstag im letzten Weltcup-Rennen der Saison in die Entscheidung. Und Ulbricht machte das vor Saisonbeginn Unmögliche wahr, sicherte sich im kanadischen Mont Sainte-Anne mit einem zweiten Platz im „Big-Final“ den Gesamt-Weltcup. „Ulle“ ist nach seinem Landsmann Martin Nörl, der die Kristall-Kugel zweimal in Folge holte, der zweite deutsche Gesamtweltcupsieger.