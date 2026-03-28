Snowboardcross: Lörracher Ulbricht gewinnt Gesamt-Weltcup

Was für eine Saison: Leon Ulbricht hat sich den Gesamt-Weltcupsieg im Snowboardcross gesichert und damit den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere gefeiert.

Mit einem Punkt Vorsprung vor dem Franzosen Aidan Chollet ging der 21-Jährige am Samstag im letzten Weltcup-Rennen der Saison in die Entscheidung. Und Ulbricht machte das vor Saisonbeginn Unmögliche wahr, sicherte sich im kanadischen Mont Sainte-Anne mit einem zweiten Platz im „Big-Final“ den Gesamt-Weltcup. „Ulle“ ist nach seinem Landsmann Martin Nörl, der die Kristall-Kugel zweimal in Folge holte, der zweite deutsche Gesamtweltcupsieger.

Mit beeindruckender Konstanz, taktischer Reife und vor allem bockstarken Nerven setzte sich der Ausnahmesportler aus der großen Kreisstadt Lörrach über die gesamte Saison hinweg gegen die bärenstarke internationale Konkurrenz durch.

Bockstarke Nerven machen den Unterschied

Bereits früh im Winter deutete sich an, dass Ulbricht in Topform ist. Mehrere Podestplätze und wichtige Siege sorgten dafür, dass er sich in der Gesamtwertung kontinuierlich nach vorne arbeitete. Doch entscheidend war, vor allem seine Fähigkeit, auch an schwierigeren Tagen wichtige Punkte mitzunehmen – eine Qualität, die letztlich den Unterschied ausmachte. Ulbricht stand in den letzten vier Rennen mit einem Sieg und drei zweiten Plätzen immer auf dem Podest.

Bis er sein Brett nach dem Großen Finale jubelnd in die Kamera wuchtete, musste er den einen oder anderen dramatischen Moment überstehen. Doch der Reihe nach: Nachdem Aidan Chollet, der vor dem letzten Weltcuprennen nur einen Punkt hinter dem 21-jährigen Lörracher lag, in seinem Viertelfinal-Heat als Dritter überraschend ausschied, musste die Gesamtweltcup-Entscheidung zwischen Ulbricht und dem Australier Adam Lambert, der 42 Punkte hinter Ulbricht lauerte.

Im Halbfinale drohte Ulbricht dann selbst das Aus, doch der Lörracher katapultierte sich mit seinem Brett vor dem österreichischen Olympiasieger Allessandro Haemmerle per Fotofinish ins Gorße Finale. In diesem reichte Ulbricht der zweite Platz hinter Tagessieger Lambert zum Gesamtweltcupsieg.

Ulbricht ist gekommen, um zu bleiben

In der Gesamtwertung kommt Ulbricht auf 435 Punkte, Lambert (413) und Chollet (383) belegen die Plätze zwei und drei. Nörl schloss die Saison als Neunter (185) ab.

Für den Sportsoldaten Ulbricht, der für den SC Rötteln startet, ist der Gesamtsieg nach dem unglücklichen Ausscheiden bei Olympia in Italien, wo er mit Nörl kollidiert und ausgeschieden war, ein grandioser Abschluss der Saison.

Emotionen und und Freude pur prägten die Szenen im Zielraum, als feststand: Der Titel geht an Deutschland. „Das ist ein Traum, der wahr wird“, erklärte Ulbricht im Anschluss sichtlich bewegt. „Die Saison war lang und hart, aber mein Team und ich haben immer daran geglaubt.“

Mit diesem überragenden Erfolg schreibt Leon Ulbricht ein neues Kapitel in seiner Karriere – und setzt gleichzeitig ein starkes Zeichen für den deutschen Wintersport. Der Gesamt-Weltcupsieg ist nicht nur für den 21-jährigen Lörracher ein persönlicher Meilenstein, sondern auch ein Signal an die Konkurrenz: Ulbricht ist gekommen, um zu bleiben.