Snowboardcross bei Olympia: Leon Ulbricht bereit für die großen Momente

Daumen drücken! Am Donnerstag hat der Lörracher Snowboardcrosser Leon Ulbricht seinen großen Auftritt bei den Olympischen Winterspielen in Milano Cortina. Der Blondschopf hat’s drauf.
Der olympische Showdown im Snowboardcross steht bevor. Mit gezielter Vorbereitung, starken Ergebnissen im Weltcup-Winter und einer eigens nachgebauten Startgeraden im Training zeigt sich der deutsche Shooting-Star optimistisch. Leon Ulbricht kämpft am Donnerstag auf der olympischen Strecke um Hundertstel, Finaleinzüge – und vielleicht auch um Medaillen.