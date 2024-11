Snowboard Weltcup: Weshalb auf Jana Fischer vor der WM eine lange Pause wartet

1 Für Jana Fischer beginnt die neue Weltcup-Saison Mitte Dezember in Cervinia (Italien). Foto: Fischer

Auch die Snowboarderinnen und Snowboarder bereiten sich intensiv auf die Wintersaison vor. Diese Weltcups warten auf Jana Fischer (Bräunlingen) und Co.









Erstmals geht es für die Snowboard-Asse im Cross am 13. und 14. Dezember in Cervinia (Italien) um Punkte. Danach gibt es für Jana Fischer (SC Löffingen), die seit einigen Jahren in Fischen im Allgäu lebt, und die Konkurrenz eine längere Pause. Erst am 24./25. Januar wartet in Dolni Morava (Tschechien) der nächste Weltcup. Im Einzel und im Team geht es dann um Punkte.