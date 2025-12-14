Snowboard-Weltcup in Cervinia: Podest-Drama – Deutschland um Jana Fischer schnuppert am ganz großen Triumph

Ein Weltcup-Auftakt unter besonderen Vorzeichen: Snowboardcrosserin Jana Fischer (Bräunlingen) schnuppert in Cervinia am Sonntag am ersten Weltcup-Sieg, doch am Ende wird es bitter.
Der Sonntag begann perfekt für Jana Fischer (SC Löffingen) und Leon Ulbricht (SC Rotteln). Die Bräunlingerin und der Lörracher bildeten das Duo von Snowboard Germany im Teamwettbewerb. Nach einem zweiten Rang im Viertelfinale und dem ersten Platz im Halbfinale stand das Duo des Schwarzwälder Skiverbands in Cervinia (Italien) im „Großen Finale“.