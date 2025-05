SMS Maschinenbau: Es bleiben 68 Arbeitsplätze

1 Die Firma SMS Maschinenbau, die in Zahlungsschwierigkeiten war, ist von einem chinesischen Investor übernommen worden. Foto: SMS Maschinenbau Die Tailfinger Firma SMS Maschinenbau wird, anders als ursprünglich mitgeteilt, Arbeitsplätze abbauen: Sechs Mitarbeitern wurde schon im März gekündigt.







Link kopiert



Auf Anfrage unserer Redaktion hat die Münchner PR-Agentur relatio PR namens der Anwaltskanzlei Pluta mitgeteilt, dass die Tailfinger Firma SMS Maschinenbau zwar samt den bestehenden 74 Arbeitsplätzen vom chinesischen Investor Hengerda New Materials übernommen worden ist, dass im Lauf des Sommers aber sechs dieser 74 Arbeitsplätze fortfallen und nur 68 übrig bleiben sollen. Den sechs Mitarbeitern war schon im März, also vor dem Übernahmetermin, dem 8. Mai, gekündigt worden; die Kündigungsfristen laufen aber erst nach der Übernahme aus. Hengerda hat also 74 Mitarbeiter übernommen und keinen entlassen – es werden aber dennoch keine 74 Mitarbeiter weiterbeschäftigt.