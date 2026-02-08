SMS, Chatnachrichten & Anrufe: Zehntausende Beschwerden über Rufnummernmissbrauch

«Wir haben viel Krypto-Währung von Ihnen verbucht - für Zugriff darauf drücken Sie die 1.» Solchen Ansagen sollte man nicht trauen - es geht um Anruf-Abzocke, die weit verbreitet ist in Deutschland.
Bonn - Der Ärger über SMS, Chatnachrichten und Anrufe von Betrügern hat sich einer Statistik zufolge zwar abgeschwächt, er ist aber noch immer weit verbreitet. Wie die Bundesnetzagentur in Bonn mitteilte, gingen bei ihr im vergangenen Jahr 85.158 Beschwerden zu Rufnummernmissbrauch ein. 2024 waren es mit 154.624 kritischen Wortmeldungen fast doppelt so viele gewesen, was ein Rekord gewesen war. Einen Grund für den deutlichen Rückgang der Beschwerden nennt die Aufsichtsbehörde nicht.