„Smiley Kids“ aus Loßburg: Kinder stehen bei „The World auf Musicals“ mit Profis auf der Bühne

1 Der Kinderchor „Smiley Kids“ hat einen großen Auftritt vor sich. (Archivbild)Der Kinderchor „Smiley Kids“ hat einen großen Auftritt vor sich. (Archivbild) Foto: Peter Seidel

Der Kinderchor „Smiley Kids“ aus Loßburg tritt bei der Show „The World of Musicals“ in der Baiersbronner Schwarzwaldhalle auf. Die 23 Kinder singen dabei das Lied „Wie vom Traum verführt“ aus dem Musical „Joseph“ . Und selbst Chorleiterin Waltraud Seidel ist vor dem großen Auftritt ein bisschen aufgeregt.









Mit den Profis auf einer Bühne stehen: Dieser Traum wird für die Kinder des Loßburger Kinderchors „Smiley Kids“ am Freitag, 21. März, in der Baiersbronner Schwarzwaldhalle wahr. Sie treten in der Show „The World of Musicals“ auf und können dabei vor großem Publikum Bühnenluft schnuppern und mit professionellen Darstellern auftreten.