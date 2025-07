Einen Abend ohne Handy zu verbringen – vor allem für viele junge Menschen ist das kaum vorstellbar. Genau deshalb wird Anfang August auf dem Gelände des Schiefererlebnisses in Dormettingen eine Party veranstaltet, bei der Smartphones komplett verboten sein sollen.

„Handys sind mittlerweile schon ziemlich krass in den Fokus gerückt. Junge Leute, vor allem die, die nach 1995 geboren wurden, wissen oft gar nicht mehr, wie man richtig feiert oder überhaupt Kontakte knüpft“, sagt Daniel Coskovic von der Balinger Agentur Dreiklang Events, die die Veranstaltung im Schiefererlebnis mitorganisiert. „Wir veranstalten oft Partys, zu denen eben auch jüngere Leute kommen, und sehen dann, dass die eigentlich nur am Handy hängen. Die wissen gar nicht mehr, wie man miteinander redet oder Spaß hat. Und deshalb sind wir auf die Idee gekommen, Smartphones auf der ohnehin geplanten ’White Party’ im Schiefererlebnis zu verbieten“, erklärt Coskovic.

Unterstützt werden das Schieferhaus und die Eventagentur dabei von dem Unternehmen „Digital Detox Event“, das sich auf handyfreie Konzepte spezialisiert hat. Die Inhaber Waldemar und Anna Fribus haben eine spezielle Stofftasche entwickelt, in der das Smartphone während der Veranstaltung verstaut wird. Damit niemand schummeln kann, werde diese mit einem speziellen Gerät verschlossen. Das funktioniere mit einem Magneten: „Es ist wie beim Shoppen, wenn die Magnete, die noch an den Klamotten hängen, an der Kasse geöffnet werden müssen, um die Sicherung zu entfernen“, erklärt Coskovic. Erst wenn die Besucher die Party verlassen, bekommen sie ihre Handys zurück.

Wem Gesprächsstoff fehlt, kann eine Karte ziehen

Bei einem Notfall können die Gäste die Taschen jedoch natürlich auch früher öffnen lassen und das Gelände kurz verlassen, um Nachrichten zu lesen oder zu telefonieren. „Man hat sein Handy in der Stofftasche bei der Party ja trotzdem bei sich. Wenn man merkt, dass es dauernd klingelt und weiß, dass es wichtig sein könnte, ist das natürlich kein Problem“, sagt Coskovic verständnisvoll.

Doch was tun, wenn die Party zwar in vollem Gange ist, Gespräche jedoch ins Stocken geraten – und man sich nicht einfach zurückziehen und am Handy daddeln kann? „Es wird einen Aktionsstand geben, an dem man Karten ziehen kann, auf welchen Fragen stehen, durch die Gespräche entstehen sollen“, erklärt der Organisator. Dabei gebe es vier Kategorien: Fragen für Einsteiger und für Fortgeschrittene, Fragen für Menschen, die flirten wollen, und Fragen für Freundesgruppen. So sollen die Menschen – ob sie sich kennen oder nicht – miteinander ins Gespräch kommen.

Erste „No Phone“-Party in der Region

Kombiniert wird das handyfreie Event mit einer ganz normalen Open-Air-Veranstaltung: „White Vibes of Ibiza“ ist das Motto. Die Gäste werden gebeten, in weißer Kleidung zu kommen. Coskovic findet das nicht nur passend für das Motto „Ibiza“, sondern auch für das Motto „No Phones“: „Mit einer ’White Night’ schaffen wir ein bisschen Neutralität, weil die Menschen alle gleich angezogen sind.“ So seien sie sich eventuell auch offener gegenüber – vor allem, wenn sie sich noch nicht kennen.

Ob die Menschen in der Region das Konzept annehmen, ob es möglicherweise Diskussionen am Eingang gibt, wenn das Handy in der Tasche verschlossen werden soll, und wie viele Feierwütige, die einen Abend lang auf ihr Smartphone verzichten können, letztendlich kommen werden, sei auch für die Veranstalter noch völlig unklar. „Das sind einfach Erfahrungswerte, die wir beim ersten Mal sammeln müssen“, weiß Coskovic.

In der Region sei es die erste „No Phone“-Party. Deshalb werde man sehen, ob die Menschen hier dazu bereit sind, einen Abend lang offline zu sein.

Zur Veranstaltung

Die handyfreie Party mit dem Motto „White Vibes of Ibiza“ findet am Samstag, 2. August, ab 18 Uhr im Schiefererlebnis in Dormettingen statt. Die Adresse lautet Schiefererlebnis 1 in 72358 Dormettingen. Tickets für die Veranstaltung gibts hier.