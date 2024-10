Wieder mit großem Erfolg konnte dieser Austausch zwischen den Generationen durchgeführt werden. Im Rahmen des Generationen- und Senioren-Treffs konnten elf Schüler der Klasse 10c am Gymnasium Schramberg von Barbara Olowinsky (SEFO) gewonnen werden, ihr Wissen über moderne Medien weiterzugeben.

Mit ganzen Listen an persönlichen Fragen zum Umgang mit Smartphone und Tablet kamen die zahlreichen Gäste zum Treff in die Peter-Meyer-Schule und ließen sich ausführlich erklären, wie sie in verschiedene Programme kommen, welche Schritte notwendig sind für die Bearbeitung von Bildern, welche noch unerkannte Möglichkeiten in ihren Geräten stecken und vieles mehr.

Ausführlich erklärten die Jugendlichen die verschiedenen Schritte moderner Kommunikationstechnik, die für sie ja im Schulalltag und im privaten Leben selbstverständlich sind. Dabei hatten sie aufmerksame ältere Zuhörer, die gerne die Gelegenheit nutzten, sich kompetent informieren zu lassen.

Getippt und gewischt

An zahlreichen Tischen waren kleine Gruppen intensiv über die Geräte gebeugt , da wurde getippt und gewischt, vorgeführt und nachgeübt, und immer wieder freute sich jemand über eine weitere neue Entdeckung der persönlichen Geräte.

Viel Lob für Einsatz

Die zufriedenen Gäste sparten schließlich nicht an Lob und Anerkennung für die engagierten Jugendlichen, die für diesen Einsatz sogar selbst vom eigenen Nachmittagsunterricht am Gymnasium freigestellt worden waren.

Wissen weitergegeben

So war es für sie eine gute Erfahrung, eigenes Wissen an die Großelterngeneration weitergeben zu können und dabei auch ernst genommen zu werden. Manch einer der Gäste würde diese Beratung gerne auch in Zukunft wiederholen.