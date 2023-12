1 Drei Schulen und drei Ansätze: Wie regeln sie die Smartphone-Nutzung ihrer Schüler im Unterricht und den Schulpausen. (Symbolfoto) Foto: © Drazen - stock.adobe.com/drazen_zigic

Wie stehen weiterführende Schulen in Calw zu einem möglichen und ganztägigen Verbot von Smartphones?









Handys verboten: Dieses Motto soll in Zukunft an den Schulen in Großbritannien gelten. Die Regierung in London will Smartphones verbannen, weil sie die Schüler ablenkten, der Unterricht gestört werde und es immer wieder zu Mobbing via Smartphone beziehungsweise in den sozialen Medien komme.