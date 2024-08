Unbekannte schlagen bei geparktem Taxi in Freiburg zu

1 Unbekannte haben Wertsachen aus einem Freiburger Taxi gestohlen. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Unbekannte haben einen Geldbeutel und ein Smartphone aus Taxi in Freiburg entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen.









Unbekannte sollen am Sonntag, 11. August, um circa 16.45 Uhr in der Löwenstraße in Freiburg ein Smartphone und einen Geldbeutel aus einem geparkten Taxi entwendet haben.