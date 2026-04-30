„Smart Work“-Regel abgeschafft: Bosch-Chef spricht Klartext – darum wurde die Homeoffice-Vereinbarung gekündigt

Bei Bosch gilt eine Konzernbetriebsvereinbarung, welche die Anzahl der Tage für mobiles Arbeiten nicht einschränkt – noch. Wann sie endet und wie Stefan Hartung das begründet.
Das Stuttgarter Technologie- und Dienstleistungsunternehmen Bosch hat eine Konzernbetriebsvereinbarung über weitreichende Homeoffice-Regelungen aufgekündigt. Das bestätigte Unternehmenschef Stefan Hartung, am Mittwoch bei einer Veranstaltung unserer Zeitung. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter des Konzerns wieder häufiger in Präsenz erscheinen müssen.