Diner-Imbiss in Schramberg US-Nostalgie und kroatische Küche

Es tut sich was am Hammergraben. In einigen Wochen eröffnen gleich drei Betriebe im Gebäude des ehemaligen Autohauses "PS Cars": ein Spielkasino, aller Voraussicht nach die Bäckerei Ziegler mit Sitz in Schopfloch – und nicht zuletzt ein außergewöhnlicher kroatischer Imbiss mit amerikanischem Flair.