Es ist knapp vier Monate her, als Norbert Hils dem Gemeinderat in der Dezember-Sitzung sechs Versionen verschiedener farblicher Kombinationen eines neuen Gemeindelogos mit dem Slogan „Aus zwei wird meins“ vorstellte.

Da die Geschmäcker über Farbe bekanntlich verschieden sind, wurde in einer zweiten Runde nochmals beraten und in der jüngsten Sitzung das Endergebnis vorgestellt.

Künftig soll das neue Logo den Briefkopf der Gemeinde zieren, aber auch bei anderen Veröffentlichungen verwendet werden. Mit dem Slogan-Text soll das Zusammenwachsen der Ortsteile Mariazell und Locherhof und der darin wohnenden Bürgerschaft versinnbildlicht werden.

In der Bürgerschaft entstanden

Bürgermeister Franz Moser dankte vorab Stefanie und Norbert Hils sowie Annalena Bea, für die Erstellung des Corporate Design, „das die Gemeinde geschenkt bekommen hat“. Es sei ein weiteres gutes Beispiel von ehrenamtlichem Engagement, das in der Bürgerschaft entstanden sei und ein Alleinstellungsmerkmal darstelle.

Auch danke er dem Verein Bürger für Eschbronn (BüfE), der das Thema aufgegriffen habe, dass die Gemeinde bei ihrem Identitätsmerkmal etwas Neues brauche.

Slogan provoziert auch

Bei seiner ersten Bewerbung als Rathauschef habe er sich die Frage gestellt, wofür Eschbronn stehe. Heute habe er die Antwort darauf: „Aus zwei (Ortsteilen) wird meins“. Dieser Slogan provoziere gleichzeitig auch, da er in die Zukunft gerichtet sei. Ein solches Logo geschaffen zu haben, stelle eine großartige Leistung der drei Personen dar. Für so etwas würden andere Gemeinden und Städte horrende Summen ausgeben. „Wir fühlen uns geehrt, dieses neue Logo verwenden zu dürfen. Das zeigt die Kreativität in unserer Gemeinde“, bekräftigte Moser bei der Überreichung von Blumengebinden.

BüfE-Vorsitzender Jochen Auber erinnerte an einen Vortrag über Corporate Identity von Feuerwehr-Kommandant Andreas Noth und Matthias Stein im März 2019. Daraus sei die Idee erwacht, ein Logo zu entwickeln, das mit der Gemeinde Eschbronn in Einklang stehe. „Das haben wir hinbekommen, gerade auch mit Blick auf die beiden Ortsjubiläen“, zeigte sich Auber zufrieden.

Anfangs dürftige Resonanz

Er müsse allerdings einräumen, dass der BüfE-Ausschuss zunächst nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sei. Beim Weihnachtsmarkt 2023 in Mariazell sei ein Aufruf gestartet worden, Ideen an den Verein einzureichen. „Die Resonanz war ehrlich gesagt dürftig. Aber der Vorschlag von Stefanie und Norbert Hils stach heraus, der hatte was. Wir haben daraufhin mit ihnen gesprochen, zu diesem Logo noch einen passenden Text zu kreieren“, schilderte der Vorsitzende die nächsten Schritte bis zur Beratung im Ratsgremium und fügte erfreut an: „Heute ist nun der besondere Moment da“.

Norbert Hils äußerte sich bescheiden: „Wir sind überrascht, wie gut das neue Corporate Design angenommen wird. Die vorherige Variante war bunter, jetzt ist mehr blau drin. Wir freuen uns, einen Beitrag für die Gemeinde geleistet zu haben“.