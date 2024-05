1 Der Sleeperoo steht wieder auf dem Bad Wildbader Sommerberg. Foto: Touristik Bad Wildbad GmbH

Ab sofort steht erneut ein Sleeperoo-Cube auf dem Bad Wildbader Sommerberg. Nach der Insolvenz der Sleeperoo GmbH geht es nun weiter.









Link kopiert



Mehrere Jahre lang standen zwei Schlafwürfel des Unternehmens Sleeperoo GmbH auf dem Bad Wildbader Sommerberg und boten ein ungewöhnliches Übernachtungserlebnis, irgendwo zwischen Camping und übernachten im Tiny House. Im März 2023 musste das Unternehmen dann Insolvenz anmelden und die beiden Würfel in Bad Wildbad blieben erst einmal eingemottet. Dabei scheint das Geschäft in Bad Wildbad nicht so schlecht gelaufen zu sein. Waren es 2021 in beiden Cubes zusammen noch 108 Übernachtungen, vermeldete die damalige Touristik-Geschäftsführerin Stefanie Dickgiesser für das Jahr 2022 mehr als doppelt so viele, nämlich 217.