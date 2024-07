SKZ in Horb: Eine Bereicherung für den Standort

Der SKZ-Standort in Horb a. N.ckar hat seine erste Spritzgießmaschine von Netstal erhalten. Die moderne Maschine vom Typ Elion 1200-510 steht für Spritzguss-Schulungen in Horb zur Verfügung. Der Neuzugang im Technikum verfügt über einen vollelektrischen Antrieb und Schließkraft von 1200 kN. Kürzlich fand die offizielle Maschinenübergabe statt.

Die Maschine bereichert das bestehende Schulungsangebot in Horb – darunter den „Maschinenbediener“ oder „Geprüften Einrichter“, aber auch Kurse über Spritzgießfehler oder Bemusterung von Spritzgießwerkzeugen. Das Kursprogramm umfasst Kursoptionen für Quereinsteiger sowie Fachkräfte.

Die Spritzgießeinheit aus der Elion-Baureihe zeichnet sich durch eine geringe Geräuschemission und optimale Energieeffizienz aus. Mit dem Spritzprägen beziehungsweise ICM (Injection Compression Molding) können hierbei auch neue Anwendungsfelder erschlossen werden.

Maschinenpark auf neuesten Stand halten

„Wir freuen uns sehr über unsere erste Spritzgießmaschine von Netstal am SKZ. Besonders in Zeiten des Fachkräftemangels ist es wichtig, den Maschinenpark auf dem neusten Stand zu halten, um mit dem aktuellen Stand der Technik zu arbeiten. Wir danken der Firma Netstal für die Unterstützung und freuen uns, unseren Teilnehmern damit Kurse auf technisch sehr hohem Niveau anbieten zu können“, so Jürgen Kern, Standortleiter des SKZ in Horb.

Zugang zu fortschrittlichen Maschinen

„Wir sind stolz darauf, dem SKZ eine Maschine zur Verfügung zu stellen und damit die Aus- und Weiterbildung in der Kunststoffindustrie hier in Deutschland zu unterstützen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Fachkräfte Zugang zu fortschrittlichen Maschinen haben, um ihre Fähigkeiten in der Kunststoffverarbeitung zu entwickeln“, erläutert Uwe Telinde, Geschäftsführer Netstal Deutschland GmbH bei der Übergabe der Maschine.

Das ist der SKZ-Standort in Horb

Den SKZ-Standort in Baden-Württemberg gibt es bereits seit mehr als 50 Jahren. Seit 2012 befindet sich die SKZ-Niederlassung in Baden-Württemberg in Horb.

Der Spritzgießmaschinen-Anbieter Nestal

Netstal ist ein führender Anbieter von Spritzgießmaschinen für verschiedene Anwendungen wie Preforms, Verschlüsse, Verpackungen und Medizintechnik. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Näfels in der Schweiz. Weltweit verfügt der Spritzgießmaschinen-Hersteller über zwölf Niederlassungen.

Das SKZ ist ein Klimaschutzunternehmen und Mitglied der Zuse-Gemeinschaft. Diese ist ein Verbund unabhängiger, industrienaher Forschungseinrichtungen, die das Ziel verfolgen, die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, insbesondere des Mittelstandes, durch Innovation und Vernetzung zu verbessern.