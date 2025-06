Sky, DAZN, RTL+: Alle VfB-Spiele live sehen? Die Abo-Preise variieren

Mindestens 44 Pflichtspiele wird der VfB in der kommenden Saison absolvieren – womöglich noch einige mehr, wenn es im DFB-Pokal und der Europa League gut läuft. Wer dabei das Komplettprogramm live auf dem Sofa sehen möchte, braucht dafür gleich drei verschiedene kostenpflichtige Abos. Es laufen aber auch VfB-Spiele im frei empfangbaren Fernsehen. Ein Überblick.

Sky Der Bezahlsender zeigt in der kommenden Saison alle Bundesliga-Einzelspiele am Freitag und Samstag sowie sämtliche 63 Partien des DFB-Pokals. Ein komplettes Abo des Senders mit Filmen und Serien muss hierfür nicht gebucht werden, Sky bietet ein separates Sport-Paket über seinen Streaming-Dienst Wow an. Hier aber werden die Preise in Kürze steigen.

Derzeit kann das Monatsabo noch für 35,99 Euro gebucht werden, ab dem 24. Juli sind 44,99 Euro fällig. Die Kosten für das Jahresabonnement ohne die Möglichkeit zur monatlichen Kündigung bleiben vorerst bei 29,99 Euro monatlich, sollen aber nach einem Jahr auch um sechs Euro steigen. Sky begründet die Preisanhebung mit „steigenden Lizenzkosten unter anderem für die Bundesliga“. Neu im Programm sind im Vergleich zur vergangenen Saison die Freitagsspiele der ersten Liga, die bislang auf DAZN liefen.

DAZN Die Streaming-Plattform hat ab sofort die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag im Programm und zeigt nach wie vor die Spiele am Sonntag. Mindestens sieben Mal wird an dieser Stelle bis Ende Januar auch der VfB zu sehen sein: Da die Stuttgarter in der Europa League fast immer donnerstags im Einsatz sind (nur am ersten Spieltag ist auch der Mittwoch möglich), werden sie nach diesen Partien stets sonntags zur Wahrung der Drei-Tages-Pause antreten. Weiterhin auf DAZN läuft auch die Champions League – mit Ausnahme einer Partie dienstags mit deutscher Beteiligung, die Amazon Prime zeigt.

Beim Abo gibt es zwei Modelle: Das Paket „Super Sports“ enthält die Bundesliga-Konferenz am Samstag, nicht aber die Spiele am Sonntag und die der Königsklasse. Hierfür sind 24,99 Euro im Monatsabo und 19,99 Euro im Jahresabo fällig – wobei DAZN letzteres derzeit in einer Sonderaktion für die Hälfte um 9,99 Euro anbietet. Das Rundum-Paket „Unlimited“ kostet 44,99 Euro im Monatsabo und 34,99 Euro im Jahresabo.

RTL+ Auf der kostenpflichtigen Plattform des Privatsenders laufen die Spiele der Europa League, in der die Stuttgarter zwischen September 2025 und Januar 2026 acht Partien in der Hauptrunde absolvieren. Einige davon werden voraussichtlich im Free-TV laufen. Aber nicht alle: Der Sender zeigt pro Spieltag eine Partie mit deutscher Beteiligung auf RTL oder RTL Nitro. In Frage kommen dafür der VfB und der SC Freiburg – sowie der FSV Mainz 05 als Teilnehmer der Conference League, für die RTL ebenfalls die Rechte hält. Zwei dieser drei Mannschaften sind also pro Spieltag ausschließlich auf RTL+ zu sehen. Nötig dafür ist das „Premium-Paket“ für 8,99 Euro im Monatsabo und 7,50 Euro im Jahresabo.

Der VfB im Free-TV Live zu sehen sind in jedem Fall das Duell mit dem FC Bayern um den Supercup (16. August / Sat 1) und die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal bei Eintracht Braunschweig (26./27. August / ARD oder ZDF). Während der Saison können je nach Spielplan und Verlauf noch weitere Stuttgarter Spiele im frei empfangbaren Fernsehen dazukommen. Sat 1 zeigt drei Bundesliga-Partien live: das Eröffnungsspiel am 22. August sowie jeweils eine Partie zum Jahresende (15. Spieltag) und zu Jahresbeginn (16. Spieltag). Hinzu kommen diejenigen Spiele der Europa League, für die sich RTL als Free-TV-Spiel des jeweiligen Spieltags entscheidet.

Im DFB-Pokal laufen indessen 15 Spiele bei ARD und ZDF – wobei sich die Chance auf eine VfB-Beteiligung erhöht, wenn die Stuttgarter erneut weit kommen: Das Live-Paket der Öffentlich-Rechtlichen umfasst in jedem Fall das Endspiel, beide Halbfinals sowie drei der vier Viertelfinals. In der zurückliegenden Saison war das Zweitrunden-Duell des VfB mit dem 1. FC Kaiserslautern und das Achtelfinale bei Jahn Regensburg nur auf Sky zu sehen, die restlichen Spiele liefen auch im Free-TV.