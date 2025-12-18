Skurriles am Landgericht Rottweil: Schwestern als „Drahtzieher“ verurteilt – Ex-Freund nicht ganz unschuldig

Zwei Schwestern und ein 23-Jähriger stehen wegen besonders schwerer räuberischen Erpressung in Rottweil vor Gericht. Nach skurrilen Enthüllungen ist nun ein Urteil gefallen.
Eine skurrile Verhandlung am Landgericht nahm am Donnerstagmittag ein Ende. Zwei Schwestern sollen gemeinsam mit einem Bekannten Ende März Geld von einem Ex-Freund in Rottweil erpresst haben. Auch ein Messer sei involviert gewesen und Zahlungen aus Sex-Leistungen der Schwestern gegenüber des Opfers waren Thema in der Verhandlung. Nun kam es zu einem Urteil.