Skurriler Unfall am Bodensee

1 Nach dem Unfall setzte der Segler seine Fahrt Richtung Konstanz fort. (Symbolfoto) Foto: Felix Kästle/dpa

Ein laut Polizei "stark betrunkener" Schiffsführer hat mit seinem Segelboot die Hafenmauer in Meersburg gerammt und sich danach aus dem Staub gemacht.















Wie die Polizei mitteilt, beobachteten Zeugen, wie der Schiffsführer des unter Schweizer Flagge fahrenden Segelboots bei dem Aufprall am späten Samstagabend fast über Bord ging. Danach fuhr er weiter Richtung Konstanz. Die Wasserschutzpolizei Überlingen traf das Boot des Mannes kurze Zeit später im Bereich des Konstanzer Trichters in etwa 500 Meter Entfernung zum Ufer an.

Bei der Kontrolle des 64 Jahre alten Bootsführers nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch wahr. Zudem habe der Mann orientierungslos gewirkt und stark gewankt, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab fast zwei Promille. Die Wasserschutzpolizei schleppte den Mann samt seinem Boot in den Hafen von Konstanz. Der Bootsführer musste eine Blutprobe abgeben.

Den Beschuldigten erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr.