Skurriler Einsatz in Alpirsbach Betrunkener beißt Polizisten in Finger

Am späten Freitagabend wurden die Beamten zu einem Anwesen in Römlinsdorf gerufen. Die Mutter des 20-Jährigen hatte ihrem Sohn den Autoschlüssel abgenommen, um zu verhindern, dass er sich betrunken hinters Steuer setzte. Als die Polizisten eintrafen, stand der junge Mann im Hof neben seinem Auto. Als seine Mutter den Beamten den Autoschlüssel übergab, reagierte er aggressiv. Die Beamten, schreibt die Polizei, hätten letztlich keine andere Wahl gehabt als den 20-Jährigen zu überwältigen, ihm Handschließen anzulegen und ihn in Gewahrsam zu nehmen.