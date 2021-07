1 Mitglieder der Bürgerinitiative hängen ein Plakat über der B 463 auf. Foto: Krause

Das Bündnis gegen den dreispurigen Ausbau der B 463 im Nagoldtal hat sich mit seinen Belangen nun direkt an das Bundesverkehrsministerium in Berlin gewandt – in einem offenen Brief, der auch ans Calwer Landratsamt und das Stuttgarter Landesverkehrsministerium ging.

Kreis Calw/Bad Liebenzell - Darin begründet die Initiative ihre Opposition damit, dass die Bundesstraße in gutem Zustand und auch kein Unfallschwerpunkt sei. Trotzdem solle sie mit "enormem finanziellen Aufwand" optimiert werden. Und das werde mit "skurrilen Argumenten" begründet.

Mit Bundesmitteln solle dort getestet werden, ob die Verkehrssicherheit auf wenig befahrenen Straßen durch kurzstreckige Überholmöglichkeiten erhöht werden kann. Dabei soll die Technologie des Leckwellenleiters zum Einsatz kommen.

In ihrem Schreiben betont die Initiative, zu der SPD, Grüne, NABU, BUND und Fridays for Future gehören, dass man nicht generell gegen diese Technologie sei, allerdings bestehe kein Grund gerade auf der B 463 diese Technologie in einem Pilotprojekt zu testen. Es gebe in der Nähe bereits dreistreifig ausgebaute Straßen, an denen man auch die Technik erproben könne, heißt es in dem Schreiben an das Ministerium.

"Kritisch überdenken"

Keines der vor allem vom Landkreis angeführten Argumente sei nachvollziehbar oder geeignet, den Einsatz von 30 Millionen Euro an Steuermitteln – und dazu den Eingriff ins Ökosystem Nagoldtal – zu begründen.

Am Ende des Schreibens fordert die Initiative von Politik und Verwaltung, "öffentlich und transparent über ihre Pläne zu informieren, sich kritischen Fragen zu stellen und die bisherigen Entscheidungen kritisch zu überdenken."