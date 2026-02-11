Skulpturenmeile in Rottweil: Rottweils Riesentische müssen erneut saniert werden

Kunst im öffentlichen Raum ist ein Geschenk – allerdings eines das Pflege braucht und Kosten verursacht, wie die Eichentische von Magdalena Jetelová vor dem Rottweiler Postamt zeigen.
Besitz verpflichtet, das gilt auch für Kunstwerke, die der Stadt geschenkt oder übereignet werden. Dass dies mitunter mit Kosten und einem gewissen Sanierungsaufwand verbunden ist, zeigt die Holzskulptur vor der Post. Sie ist Teil der Skulpturenmeile entlang der Königstraße und muss nun bereits zum zweiten Mal restauriert werden, wie Marco Schaffert, Fachbereichsleiter Kultur, Jugend und Sport, in einer der Ausschusssitzungen erklärte.