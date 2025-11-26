Skulptur in Freudenstadt: Darum trägt die Venus jetzt einen orangefarbenen Rock

Der Club Soroptimist hat der Venus-Skulptur ein orangenes Gewand verpasst. Auch der Rathausturm strahlt dieser Tage in Orange. Was es damit auf sich hat.

Zum Auftakt der internationalen „Orange Days“ hat der Club Soroptimist Freudenstadt die Venus-Skulptur auf dem Marktplatz mit einem auffälligen orangefarbenen Rock versehen. Die Gestaltung macht bereits aus der Distanz auf die weltweite Aktion aufmerksam, die ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzt, wie es in einer Mitteilung heißt.

Während des Aktionszeitraums wird zusätzlich der Rathausturm orange illuminiert. Die Lichtinstallation ergänzt die künstlerische Intervention auf dem Marktplatz und sorgt dafür, dass die Botschaft der Kampagne weithin sichtbar bleibt.

Gemeinsam mit der Organisation Eigensinn wurde zudem ein Schaufenster am Marktplatz kreativ gestaltet. Die farblich abgestimmte Dekoration soll Passanten auf das Thema aufmerksam machen und dazu anregen, sich mit der Situation der von Gewalt betroffenen Frauen und Mädchen auseinanderzusetzen.

Auch der Rathausturm strahlt in Orange. Foto: Jordan

Die Kooperation der beteiligten Einrichtungen zeigt, wie lokale Initiativen durch gemeinsames Engagement gesellschaftliche Anliegen in die Öffentlichkeit tragen und das Bewusstsein für Gewaltprävention stärken können, heißt es weiter.

Die „Orange Days“ finden jährlich von 25. November bis 10. Dezember statt. In rund 187 Ländern beteiligen sich mehr als 6000 Organisationen.