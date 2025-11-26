Skulptur in Freudenstadt: Darum trägt die Venus jetzt einen orangefarbenen Rock

Der Club Soroptimist hat der Venus-Skulptur ein orangenes Gewand verpasst. Auch der Rathausturm strahlt dieser Tage in Orange. Was es damit auf sich hat.
Zum Auftakt der internationalen „Orange Days“ hat der Club Soroptimist Freudenstadt die Venus-Skulptur auf dem Marktplatz mit einem auffälligen orangefarbenen Rock versehen. Die Gestaltung macht bereits aus der Distanz auf die weltweite Aktion aufmerksam, die ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzt, wie es in einer Mitteilung heißt.