Bei der Jahreshauptversammlung der Skizunft Triberg berichtete der Vorsitzende Rolf Kürner unter anderem von der Skiausfahrt nach Täsch-Zermatt mit vielen neuen und jungen Teilnehmern.

Gelungene Skifahrten „Es war super-tolles Wetter auf den Skifahrten am Rothorn, Gorner Grat, Klein Matterhorn und hinunter ins italienische Cervinia auf bestens präparierten Pisten“, hieß es laut einer Pressemitteilung des Vereins. In der Hoffnung auf eine laue Sommernacht wurde anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Skizunft das Hüttenfest auf den 22. Juni terminiert. Es war trotz des nicht optimalen Wetters „ein gelungenes Feschtle“. Der Krusche-Brunnen sei „tip-top in Ordnung“, wurde weiter berichtet – vor allem dank der Betreuung durch Bodo Hielscher. Mit dem Dank an alle Helfer und Teilnehmer bei den Veranstaltungen schloss Rolf Kürner seinen Bericht.

Wanderschuhe geschnürt Tourenwartin Agnes Zinapold hatte drei Wanderungen organisiert. Am 26. November 2023 wanderte die Truppe von der Skihütte im Neuschnee hinunter ins Nußbachtal und hinauf ins Gasthaus Hirzwald mit Abschluss in der Skihütte. Die 1. Mai-Wanderung war ein toller Erfolg mit 19 Teilnehmern. Bei Sonnenschein ging es über die Höhen von Biederbach mit verschieden langen Strecken und dem Besuch von Waldfesten hinunter nach Elzach. Sonnenschein gab es auch bei der Herbstwanderung am 10. November dieses Jahres in Unterkirnach.

Finanzen Kassierer Mike Mauscherning berichtete über einen soliden Kassenstand.

Wahlen Der gesamte Vorstand wurde einstimmig durch die Mitglieder entlastet.

Ehrungen Es wurden folgende Mitglieder geehrt: für 25 Jahre Josef Smetanjuk, für 50 Jahre Andreas Reinhardt, Markus Dold, Rolf Schmider sowie Wolfgang und Gaby Zimmermann mit besonderem Dank für ihr Engagement. Mike Mauscherning gratulierte Rolf Kürner zum 25-jährigen Jubiläum als Vorsitzender.

Ausblick Im kommenden Jahr führt die Skiausfahrt vom 25. bis 27. Januar wieder nach Täsch-Zermatt. Interessierte, auch Nichtmitglieder, können sich bei Rolf Kürner, Telefon 07722/9 69 80, melden.

Geplant hat die Skizunft außerdem den Nachtstaffellauf am 15. Januar, eine Schneeschuh-Mondscheinwanderung, eine Maiwanderung und ein Hüttenfest.