Herbert Dold von der Skizunft Brend hat in Finsterau im Bayerischen Wald an den Deutschen Seniorenmeisterschaften über zehn Kilometer Freie Technik und 20 Kilometer klassisch teilgenommen.

Bei eisigen Temperaturen und stumpfen Schneeverhältnissen holte er in der Herrenklasse 66 am Sonntag über 20 Kilometer in der klassischen Technik die Bronzemedaille. Einen Tag zuvor war er über zehn Kilometer in der freien Technik Fünfter geworden und nachmittags belegte er mit der Staffel des Skiverbands Schwarzwald Rang 4 in der Klasse LK II, das sind die Senioren der Klassen 51 bis 76.

Startläufer bei der Staffel

Als Startläufer in der klassischen Technik hatte Dold als Dritter an Dieter Moll vom SC Furtwangen übergeben, der sich in der freien Technik auf den Weg machte. Der konnte den Vorsprung sogar noch etwas ausbauen, allerdings musste dann Josef Ilgner vom SV St. Georgen den Schlussläufer der zweiten Staffel des bayerischen Verbands doch noch vorbeilassen.

Die Skizunft Brend freut sich selbstredend sehr mit Herbert über diese tollen Ergebnisse, wie sie in einer Pressemitteilung mitteilt.