Bereits seit sieben Jahren zeichnet der Deutsche Skiverband (DSV) die besten Vereinskonzepte mit dem Förderpreis DSV-Vereinspreis in drei Kategorien aus. Prämiert werden Konzepte und Ideen in der Kategorie DSV-Verein des Jahres 2024, in der Kategorie DSV-Nachwuchsverein des Jahres 2024 sowie in der Kategorie DSV-Nachhaltigkeitspreis.

Mit diesem Förderpreis möchte der DSV dazu beitragen, dass die rund 4500 Vereine in den 20 Landesskiverbänden Begeisterung für den Skisport wecken, neue Mitglieder gewinnen und Talente sichten. Darüber hinaus will der DSV den wertvollen Beitrag der Vereine zur Förderung des Schneesports in Deutschland wertschätzen.

Lesen Sie auch

Voll des Lobes

Die Skizunft Brend engagiere sich sehr stark im Nachwuchsbereich und kooperiere mit den örtlichen Schulen sowie den benachbarten Skivereinen. Darüber hinaus binde der Verein seine Mitglieder aktiv in das Vereinsleben ein und schaffe es so, ein vielfältiges Angebot für alle zu bieten. Für die Besetzung der Ämter im Vorstand versuche der Verein die Work-Life-Ehrenamts-Balance zu wahren und vergebe viele Ämter projektbezogen und teilweise zeitlich begrenzt, so dass sich Mitglieder je nach ihren Möglichkeiten einbringen können, heißt es in der Begründung.

Neben dem ganzjährigen sportlichen Angebot bringe sich der Verein zudem als Helfer bei sportlichen Großveranstaltungen wie dem Schwarzwald-Bike-Marathon Furtwangen oder dem Weltcup in Schonach ein. Des Weiteren organisiere die Skizunft eigene gesellige Veranstaltungen wie Wanderungen, Bike-Touren, Wachskurse und vieles mehr, um mit allen Mitgliedern in Kontakt zu bleiben und aktiv das soziale Miteinander zu leben.

Mit der Förderung des jungen Engagements bekommen junge Leute im Verein die Möglichkeit, ihre Ideen und Projekte einzubringen und umzusetzen. Insbesondere bei Kooperationen mit Grundschulen werden Nachwuchssportler als Helfer eingesetzt und fungieren als Vorbild für die Schulkinder, schreibt der DSV weiter.

Unsere Empfehlung für Sie Veranstaltung rund um Furtwangen Viele helfende Hände machen den Lauf um den Brendschild perfekt Die Bedingungen für den Lauf um den Brendschild 2025 waren nicht perfekt. Bei einstelligen Plusgraden fing es zwischendurch sogar an zu regnen. Trotzdem kamen rund 210 Sportler aus dem ganzen Südwesten Deutschlands zur Martinskapelle.

Dafür wurde der Verein mit der Auszeichnung DSV-Verein des Jahres 2024 im Rahmen der Vierschanzentournee in Oberstdorf in großartiger Kulisse prämiert. DSV-Ehrenpräsident Franz Steinle und Thomas Braun, DSV-Vorstand für Vereinsentwicklung und Bildung, überreichten den symbolischen Scheck an den Vorsitzenden Matthias Dorer sowie Vorstandsmitglied Christine Dorer. Die Freude im Verein ist groß, denn es stehen viele Projektideen zur Förderung des Nachwuchses an.