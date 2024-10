1 Das Skizunft-Brend-Team nach der Siegerehrung: (hintere Reihe, von links) Leonard Weiß, Roman Mauz, (vordere Reihe, von links) Nora Mauz, Runa Mauz und Annika Weiß. Auf dem Bild fehlen Melanja Vasara, Emilia Schwär und Marlena Vasara. Foto: Annika Faller

Die jungen Sportler zeigten beim Geländelauf in St. Peter auch ihr Können bei Geschicklichkeitsübungen.









Auch in diesem Jahr stand der traditionelle Geländelauf in St. Peter an, bei dem die jungen Sportler der Skizunft Brend nicht fehlen durften. Acht Athleten machten sich früh am Morgen bei herbstlichen Temperaturen mit dem Skizunft-Bus auf den Weg nach St. Peter.