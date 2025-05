Skiverein St. Georgen: Maschinenschnee rettet die Saison

1 Die Geehrten mit dem Trainerteam beim Winterabschluss im Technikmuseum Foto: Skiverein St. Georgen

Der Skiverein St. Georgen verabschiedete den Winter, in dem das Training nicht immer einfach war, und feierte traditionell seinen Winterabschluss mit Ehrung der erfolgreichen Langläufer.









Ende November vergangenen Jahres begann es zu schneien, was den Beginn des Schneetrainings bedeutete, allerdings nicht lange. Erst ab dem 21. Dezember herrschten wieder gute Bedingungen bis zum 7. Januar, blickte der Skiverein St. Georgen beim Winterabschluss im Technikmuseum zurück. Und auch nur in der genannten Zeit konnten die Sportler sechsmal auf der Martinskapelle bei Furtwangen trainieren, ebenso im Rothaus Loipenzentrum in Schönwald. Für den Rest des Winters bestand nur noch dort die Möglichkeit zum Training und für Wettkämpfe.