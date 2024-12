Skiverein Schramberg: Skikurse starten am Wochenende

1 Die DSV-Skischule des Skivereins Schramberg bietet wieder Kurse an (Symbolbild) Foto: Skiverein

Es hat Schnee, so dass die Skikurse jetzt angeboten werden können.









Link kopiert



Die DSV-Skischule Schramberg bietet Samstag, 28., und Sonntag, 29. Dezember, sowie Samstag 4. bis Sonntag, 5. Januar, jeweils von 10 bis 13 Uhr Ski- und Snowboardkurse am Weißenbach-Lift in Schönwald an. Kinder (ab fünf Jahren) und Erwachsene aller Könnerstufen werden unterrichtet. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Skihang. Start ist jeweils um 10 Uhr am Weißenbachlift in Schönwald, der Kurs geht bis gegen 13 Uhr (keine Mittagspause).