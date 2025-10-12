Skiverband Schwarzwald: Sportliche Erfolge, finanzielle Sorgen und Olympiasieger

Der Skiverband Schwarzwald feiert sein 130. Jubiläum in Bernau. Zahlreiche Gäste gratulieren – und diskutieren über die Zukunft des Wintersports. Zuvor findet der Verbandstag statt.
Es war ein Tag wie gemalt, ein Hauch von Indian Summer wehte bei einem strahlend blauen Himmel durch das herbstlich bunte Bernauer Hochtal. Auf einem Spiele-Parcours rund um den Kurpark konnten sich alt und jung im Freien selbst sportlich betätigen. Drinnen im Kurhaus durfte der Skiverband Schwarzwald am Samstag auf eine 130-jährige Verbandsgeschichte zurückblicken.