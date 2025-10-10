Skiverband Schwarzwald: Olympiasieger, Baustellen, Jubiläum – der besondere Verbandstag

Es ist ein besonderer Verbandstag am Samstag in Bernau: Der Skiverband Schwarzwald feiert sein 130-jähriges Bestehen. Wir sprachen mit Präsident Manfred Kuner.
Das 125-jährige Jubiläum des Skiverbands Schwarzwald verhinderte im Jahr 2000 die Corona-Situation. Fünf Jahre später stehen in Bernau (Landkreis Waldshut) auch die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina im Fokus. Wir haben mit SVS-Präsident Manfred Kuner aber auch über die aktuellen Wintersport-Baustellen im Schwarzwald gesprochen.