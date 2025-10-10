Skiverband Schwarzwald: Olympiasieger, Baustellen, Jubiläum – der besondere Verbandstag

Es ist ein besonderer Verbandstag am Samstag in Bernau: Der Skiverband Schwarzwald feiert sein 130-jähriges Bestehen. Wir sprachen mit Präsident Manfred Kuner.

Das 125-jährige Jubiläum des Skiverbands Schwarzwald verhinderte im Jahr 2000 die Corona-Situation. Fünf Jahre später stehen in Bernau (Landkreis Waldshut) auch die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina im Fokus. Wir haben mit SVS-Präsident Manfred Kuner aber auch über die aktuellen Wintersport-Baustellen im Schwarzwald gesprochen.

„Wir feiern 130 Jahre!“ Unter diesem Motto findet der große Jubiläumstag des Schwarzwälder Skiverbandes in Bernau statt. Los geht es am Samstag mit „Schneesport in Action“. Was dürfen die Wintersportfans am Vormittag erwarten?

Es gibt im Kurpark eine Challenge für jedermann und jederfrau mit den Stationen: Skisprung, Langlauf, Biathlon, Alpin, Snowboard, Ganzjahrestraining Slackline. Wir präsentieren zudem Hightech-Skimatten, die schneeunabhängige Trainingsmöglichkeiten bieten können. Die Badische Sportjugend Freiburg ist mit Ihrem Sportmobil dabei. Im Hans-Thoma-Museum gibt es eine Sonderausstellung vom Karikaturist und ehemaligen Leistungssportler Thomas Zipfel. Im Kurhaus präsentieren wir eine kleine Ausstellung zur Historie des Schwarzwälder Skiverbands, ebenso wie eine Ausstellung der 20 Olympiasieger und Weltmeister des SVS. Besucher können einen virtuellen Schanzensprung machen.

Im Sitzungssaal des Rathauses gibt es „Kino“: Wir zeigen den Film von Rainer Mülbert: „125 Jahre Skilauf – von Norwegen zum Feldberg, vom Schwarzwald in die ganze Welt“. Das Leistungszentrum Herzogenhorn informiert über sein Angebot. Wir stellen auch unser neues Maskottchen „Lynxy“ vor, designt von Thomas Zipfel. Die Vereinscoaches des SVS stellen sich vor, informieren.

Das ist ein umfangreiches und buntes Programm. Am Nachmittag steht anschließend der Verbandstag an. Was wird im Mittelpunkt Ihrer Rede an die Mitglieder stehen?

Bei unserem eigentlichen Verbandstag geht es formal satzungsgemäß um die Verbandsentwicklung der vergangenen zwei Jahre. Da wir durch die anschließenden Jubiläumsfeierlichkeiten und den davorliegenden Sektempfang mit Buffett zeitlich sehr eng limitiert sind, werde ich in meiner kurzen Grundsatzrede versuchen, nur sehr gerafft auf die vergangenen zwei Verbandsjahre einzugehen. Neben dem kurzen Streifzug durch die erzielten sportlichen Erfolge unserer Athletinnen und Athleten im Schüler, Jugend und Elitebereich möchte ich insbesondere die klimatischen Herausforderungen mit den dadurch tendenziell immer schlechter werdenden Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten im Schwarzwald ansprechen.

Auf der anderen Seite möchte ich aber auch auf die überdurchschnittlich erfolgreiche Verbesserung an den Trainingsstandorten (Sicherstellung des Ganzjahresbetriebes an den Trainingsschanzen in Hinterzarten), auf die Inbetriebnahme der weltweit einzigartigen Flugsimulationsanlage (Windkanal ) direkt an der Schanze in Hinterzarten, auf die Modernisierung und Erweiterung des Bundesleistungszentrums Notschrei für Biathlon/Langlauf inclusive Parasport sowie auf die großzügige finanziellen Unterstützung durch Bund/Land und Sponsoren eingehen.

Ein weiterer Schwerpunkt wird sicherlich die in den letzten beiden Jahren vollzogene Modernisierung und zeitgemäße Anpassung der Verbandsstruktur sowie die eingeleitete Prozessoptimierungen in unserer eigentlichen Verbandsarbeit sein. Und– ganz wichtig – möchte ich mich natürlich bei allen ehrenamtlich tätigen Funktionsträgern in unseren Vereinen, bei unseren Trainern, Unterstützern und bei den Eltern unserer jugendlichen Sportler sehr herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz und für ihr zeitliches und finanzielles Engagement bedanken, ohne die unsere Verbandsarbeit und unsere großen Erfolge überhaupt nicht möglich gewesen wären.

In Bernau stehen auch die Wahlen des Geschäftsführenden Präsidiums an. Sind personelle Veränderungen zu erwarten?

Nein, alle Mitglieder des Präsidiums kandidieren wieder.

Nach der Arbeit folgt das Vergnügen: Beim Jubiläumsfest für SVS-Vereine und geladene Gäste heißt es „Gestern - Heute - Morgen“ mit Olympiasiegern aus dem Schwarzwald. Welche werden in Bernau dabei sein?

Bei unserer eigentlichen Jubiläumsfeier ab werde ich dann nur kurz auf unsere Verbandshistorie als ältester Skiverband unter dem Dach des DSV eingehen. Kurz an die herausragenden Erfolge unserer Topathleten und -athletinnen wie Christel Cranz, Georg Thoma, Dieter Thoma, Christof Duffner, Hansjörg Jäckle, Hans-Peter Pohl, Alexander Herr, Martin Schmidt, Georg Hettich, Fabian Riesle, Benni Doll, Andreas Wank und Ramona Straub erinnern und die Para-Erfolge von Klaus Kleiser, Markus Pfeifferle, Roland Gäss, Marco Maier, Alexander Spitz und Leonie Walter reminiszieren. Sicherlich mit einem kleinen Schwenk auf die erfolgreichste deutsche Alpinfahrerin der vergangenen Saison, Daniela Maier im Skicross.

Neben einem historischen Kurzfilm über die Anfänge des Skisports im Schwarzwald soll aber das Hauptaugenmerk unserer kleinen Jubiläumsfeier zum 130-jährigen Verbandsjubiläum auf einem geselligen Zusammensein mit unseren Mitgliedsvereinen liegen. Abgerundet wird das Unterhaltungsprogramm mit einer Podiumsrunde zum Thema „ Olympische Winterspiele: Gestern-heute - morgen „ unter der Moderation unseres Olympiasiegers Hans-Peter Pohl. Mit dabei sind unsere Olympiasieger Benni Doll und Fabian Rießle. Daniela Maier, die sich im Trainingslager befindet, wird zugeschaltet. Komplettiert wird das Ganze durch Ulrike Spitz, der ehemaligen Leistungssportlerin im Langlauf, Journalistin und Pressesprecherin des DOSB sowie Georg Zipfel, dem ehemaligen Olympiateilnehmer und Bundeslanglauftrainer. Außerdem wollen wir am Abend unsere drei erfolgreichsten Breitensportvereine des Jahres prämieren.

Sie sind nun seit rund sechs Jahren der Präsident des Schwarzwälder Skiverbandes (SVS). Was hat sich seitdem positiv entwickelt, was sind derzeit die größten Baustellen?

Mit Blick auf meine nunmehr sechsjährige Präsidentschaft beim SVS können wir sicherlich festhalten, dass es gelungen ist, die finanzielle Solidität des Verbandes zu verbessern, die Arbeit bei der gemeinsamen Leistungssport-GmbH der baden-württembergischen Skiverbände zu optimieren,die Verbandsstrukturen zu modernisieren und die Ausstattung unserer überregional wichtigsten Trainingsstandorte zu steigern.

Unverändert größte Baustelle ist neben der Gewinnung weiterer ehrenamtlich engagierten Menschen in den Vereinen die weitere Mitgliedergewinnung, verbunden mit der Erweiterung der jeweiligen Vereinsangebote mit dem Ziel, Ganzjahresangebote zu offerieren. Hierzu haben wir einen Skiteppich mit 140 Quadratmeter angeschafft, den wir leihweise unseren Vereinen zur Verfügung stellen, damit diese Kinder und Jugendliche an Kindergärten und Schulen ganzjährig an das Skifahren heranführen können.

Manfred Kuner ist der Präsident des Skiverbands Schwarzwald. Foto: Wiedemann

Im Februar 2026 stehen in Mailand und Cortina d’Ampezzo die nächsten Winterspiele auf dem Programm. Welche Cracks aus dem Schwarzwald könnten dann wieder einmal Gold mitbringen?

Unsere größten Medaillenhoffnungen liegen sicherlich auf Daniela Maier vom SC Urach im Skicross und Janina Hettich- Walz vom SC Schönwald im Biathlonbereich. Im Teambereich rechnen wir uns auch für Janosch Brugger vom SC Schluchsee beim Langlauf und für Roman Rees vom SC Schauinsland beim Biathlon Chancen aus. Gleiches gilt für Jana Fischer vom SC Löffingen im Snowboardcross.