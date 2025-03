Handball HSG Rottweil Das Meisterstück wird groß gefeiert

Bereits am Samstagabend stand der vorzeitige Titelgewinn fest, nachdem Konkurrent HSG Baar gegen den TV Spaichingen Punkte liegen ließ. So konnte die HSG Rottweil am Sonntag befreit aufspielen und sich vor heimischer Kulisse den verdienten Applaus der zahlreichen Fans abholen. Mit 33:27 wurde die SG Weinstadt II besiegt.