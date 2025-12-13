Skisprung-Weltcup: Raimund springt wieder aufs Podest - Pause für Wellinger

Philipp Raimund bleibt der Lichtblick der deutschen Skispringer. Auch beim Heimspiel in Klingenthal überzeugt er. Dagegen enttäuscht Andreas Wellinger erneut und zieht Konsequenzen.
Klingenthal - Qualifikationssieger Philipp Raimund hat beim Weltcup-Springen in Klingenthal seinen vierten Podestplatz des Olympia-Winters gefeiert. Der 25-Jährige musste sich nach Sprüngen auf 134 und 131 Meter nur Domen Prevc aus Slowenien und dem Österreicher Stefan Kraft geschlagen geben. Raimund hatte zuvor im polnischen Wisla die Ränge zwei und drei belegt sowie in Falun (Schweden) ebenfalls den dritten Platz.