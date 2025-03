Skisprung-Skandal: Weltmeister Lindvik bestreitet Mitwissen bei Schanzen-Betrug

Fußball Bezirksliga FC Hardt unterliegt daheim knapp

Beide Spielertrainer, Nino Eisensteck vom FC Hardt, und Edgar Huber von der SG Nusplingen/Obernheim, waren sich in der Beurteilung einig, dass es vor allem in der ersten Halbzeit eine ausgeglichene Partie war. Wirklich zwingende Möglichkeiten hielten sich in Grenzen.