Skisprung-Schanzen Rodler zerstören präparierte Anlagen am Ruhestein

Rolf Schmieder, Geschäftsführer der Arge Ruhestein, berichtet von Menschenmassen nach den Weihnachtstagen an der Ruhesteinschanze. "Nach den Feiertagen gab es einen wahren Ansturm dort oben, die Parkplatznot, bedingt durch die noch nicht fertiggestellten Baumaßnahmen für das Besucherzentrum des Nationalparks machte die ganze Situation nicht einfach", sagt Schmieder.

Vor allem die mit Containern und Baumaterial des Besucherzentrums zugestellte Zufahrt zur Schanzenanlage habe für die Sportler und Besucher wesentlich zum punktuellen Stresspegel beigetragen.

Für die Verantwortlichen der Schanzenanlage sei klar gewesen, dass mit den Schneefällen in den Folgetagen nur Maßnahmen zur Sicherung der Anlage helfen, um die Coronafreizeit- und Besucherprobleme an der Hochstraße, speziell an der Schanzenanlage, in den Griff zu bekommen. "Nur so konnten wir überhaupt an einen Trainingsbetrieb nach aufwendigen Präparierungsarbeiten dort oben denken", erklärt Schmieder.

Mit viel Aufwand und einem Absperrkonzept scheint das aktuell gelungen zu sein. "Grundlegend waren sicher die politischen Maßnahmen mit der Sperrung der Zufahrten zum Ausflugsgebiet an der Schwarzwaldhochstraße", gibt Schmieder zu.

Hoffen auf einenerfolgreichenTrainingswinter

Mit den momentanen Schneefällen hofft die Arge Ruhestein auf einen erfolgreichen Trainingswinter für ihren Nachwuchs. Aufgrund der Corona-Pandemie sei an einen Wettkampf dort oben nicht zu denken. "Das Trainerteam arbeitet zurzeit personell gut ausgestattet und motiviert unter strenger Beachtung der Coronaregeln", so der Geschäftsführer. Intensiv seien die Sommervorbereitungen der Arge Ruhestein gewesen. Und so wurden mit rund 1500 ehrenamtlichen Arbeitsstunden zahlreiche Verbesserungen an der Anlage vorgenommen. Neben vielen Arbeiten an den Schanzen wurde die provisorisch vorhandene Langlaufstrecke den seit Jahren geforderten Normen für die Wettkämpfe der Nordischen Kombination angepasst. "Teile der Strecke wurden beleuchtet, um für die Nachwuchssportler neben dem Skispringen auch das Langlauftraining zeitnah und nachhaltig vor Ort zu ermöglichen", erklärt Schmieder. Verbesserungen wurden auch bei der künstlichen Beschneiung vorgenommen. "Die Anstrengungen haben sich gelohnt, Trainer und Eltern sind mit den Neuerungen zufrieden", freut sich Schmieder.

Weniger erfreulich sei der finanzielle Aspekt. "Sorgen um die Finanzierung des laufenden Betriebs standen bei der Arge schon immer im Raum, bedingt durch die Probleme der Pandemie werden diese zurzeit noch größer." Da alle größeren Veranstaltungen des laufenden Winters inzwischen abgesagt wurden, fehlten die wesentlichen Einnahmen. Rolf Schmieder ist deshalb allen Sponsoren und Gönnern dankbar, ohne die ein solches Projekt nicht am Leben erhalten werden könne.

Ein kleiner Trost seien aktuell die gute Schneelage und die optimalen Bedingungen für die Nachwuchssportler in der Nordischen Kombination und dem Spezialspringen.