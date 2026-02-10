Skispringer Philipp Raimund - so tickt der Göppinger Olympiasieger

Skispringer Philipp Raimund feiert ausgerechnet bei den Olympischen Spielen seinen ersten Sieg – und genießt den Erfolg. Erst recht, weil die Perspektiven für Predazzo bestens sind.
Nach den Emotionen und der Euphorie folgt die Erschöpfung – zumindest bei vielen Olympiasiegern. Das Protokoll, das sie nach der Siegerehrung zu erfüllen haben, kann aber auch ermüdend sein. In der Mixed-Zone warten Dutzende Reporter (TV, Radio, Zeitungen), dann geht’s in die Pressekonferenz, zu Live-Schalten von Social-Media-Kanälen, zur Dopingkontrolle. Manchen ist das zu viel – es gibt aber auch Ausnahmen. Wie Philipp Raimund (25).