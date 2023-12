Was Luca Roth und Markus Eisenbichler verbindet

1 Luca Roth will sich beim Neujahrsskispringen in Garmisch-Partenkirchen wieder mit den Besten messen. Foto: Eibner/Memmler

Am zweiten Dezemberwochenende beginnt auch für den 23-Jährigen Luca Roth aus Meßstetten die Wintersaison mit dem Continental-Cup in Lillehammer. Dort wird er Seite an Seite mit Markus Eisenbichler um enorme Weiten und gute Haltungsnoten kämpfen.









Fünf Springer des DSV dürfen bereits an diesem Wochenende beim zweiten Weltcup-Skispringen in Lillehammer ran. Luca Roth und Markus Eisenbichler müssen sich noch eine Woche gedulden, ehe es für beide im Continental-Cup in Norwegen um die Wurst geht.