1 Der Meßstetter Skispringer Luca Roth zeigte sich bei den beiden Springen in Bischofshofen in guter Form. Foto: Eibne

Der Meßstetter Skispringer überzeugt in Bischofshofen. Der 24-Jährige sammelt im Continental-Cup wichtige Punkte.









Solide startete Skispringer Luca Roth in die Saison im Continental-Cup. Peking, Ruka, Engelberg waren die Stationen, ehe es am vergangenen Wochenende in Bischofshofen weiterging. In der Vorwoche war das Springen auf deutschem Boden in Klingenthal dem Wind zum Opfer gefallen.