Am letzten Problemstandort der Vierschanzentournee scheint eine Lösung in Sicht: Der Innsbrucker Bergisel bekommt bald Flutlicht. Damit wäre die Bahn für die Frauen frei.
Innsbruck - Die erstmalige Austragung einer Vierschanzentournee für Frauen rückt immer näher. Das für ein Parallel-Event notwendige Flutlicht am Bergisel in Innsbruck ist nun auch schriftlich genehmigt, wie Österreichs Sportdirektor Mario Stecher der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sagte. "Die finanziellen Mittel sind da, und die Aufteilung zwischen Bund, dem Land Tirol und der Stadt Innsbruck ist abgesichert", erklärte Stecher.