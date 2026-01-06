Skispringen: Frauen und Männer auch 26/27 mit getrennten Weltcup-Springen

Eigentlich sollten Skispringerinnen und Skispringer im nächsten Winter gemeinsam alle Weltcups bestreiten. Daraus wird nichts. Der Fis-Rennleiter spricht zudem über eine Reduzierung des Starterfelds.
Bischofshofen - Anders als ursprünglich geplant, werden Skispringerinnen und Skispringer auch in der kommenden Saison noch nicht alle Weltcups am selben Ort austragen. "Der Kalender 2026/27 wird nicht der gleiche sein für Männer und Frauen", sagte Sandro Pertile, Rennleiter des Weltverbandes Fis in Bischofshofen.