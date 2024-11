Skispringen: Skispringer Paschke feiert zweiten Saisonsieg

Ruka - Skispringer Pius Paschke hat auch zu Beginn des zweiten Weltcup-Wochenendes seine herausragende Frühform bestätigt. Der 34-Jährige gewann im finnischen Ruka das Springen von der Großschanze und feierte damit seinen zweiten Saisonsieg der noch jungen Saison. Paschke verwies bei eisigen Temperaturen und schwierigen Windbedingungen nach Sprüngen auf 143,5 und 143 Meter mit 326,6 Punkten Jan Hörl auf Platz zwei. Der Österreicher hatte nach Sätzen auf 138 und 141,5 Meter 8,9 Punkte Rückstand. Dritter wurde sein Teamkollege Stefan Kraft.

"Ich bin zufrieden. Das Ergebnis heute war sehr gut, Pius wieder ausgezeichnet", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF. Es sei ein schwieriger Wettkampf gewesen. "Ich hoffe, dass er sich an das Gelbe Trikot gewöhnen kann. Es wird nicht immer so laufen, aber wir haben alles dafür gemacht, dass die Hochform so lange wie möglich anhält." Paschke hatte in der Vorwoche beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer ein Einzelspringen sowie mit dem Mixed-Team gewonnen. Im zweiten Einzel war er Zweiter geworden.

Andreas Wellinger, vorige Saison Zweiter der Vierschanzentournee und Dritter im Gesamtweltcup, wurde in Ruka nach zweimal 141 Metern Fünfter. Markus Eisenbichler schaffte es als Achter ebenfalls in die Top Ten.