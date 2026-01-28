Die ersten Weltcuppunkte seit einer gefühlten Ewigkeit, zwei Siege im Continental-Cup in China: immer wieder gelingt es dem Meßstetter in dieser Wintersaison Akzente zu setzen.
Was Luca Roth, der mittlerweile im Chiemgau wohnt, noch fehlt, ist die Konstanz. Für die Teilnahme bei der Skiflug-WM in Oberstdorf hat es nicht gereicht. Der 25-Jährige war im COC im österreichischen Eisenerz unterwegs. Dort landete er auf Platz 26. In der COC-Gesamtwertung liegt er aktuell auf Platz sechs. Am kommenden Wochenende gehört er in Willingen wieder zum Weltcupteam. Wir haben mit dem Meßstetter gesprochen.