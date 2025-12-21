Skispringen in Engelberg: Vier Weltcup-Punkte machen Luca Roth glücklich

Zum ersten Mal seit der Saison 2019/2020 holt Luca Roth aus Meßstetten Weltcup-Punkte im Skispringen. In Engelberg glänzen Felix Hoffmann und Philipp Raimund auf den Plätzen 3 und 4.
Was für eine Antwort von Luca Roth. Auf den „Patzer vom Freitag“, wie er selbst das enttäuschende Quali-Aus für den ersten Wettkampf im schweizerischen Engelberg bezeichnet, folgte ein sehr ordentlicher Qualisprung (126,0 Meter) – und ein sehr guter erster Durchgang auf 120,0 Meter, der ihn unter die besten 30 und damit in die Punkteränge brachte.