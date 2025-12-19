Skispringen in Engelberg: Jetzt gilt’s für Luca Roth

Luca Roth aus Meßstetten bekommt beim Weltcup im Skispringen in Engelberg eine zweite Chance. Die Schanze liegt ihm.

Jetzt gilt’s für Luca Roth: Während die beiden abgestürzten Krisen-Springer Karl Geiger und Andreas Wellinger mit Co-Trainer Maximilian Mechler in Oberstdorf und Planica versuchen, doch noch die Kurve Richtung Vierschanzentournee zu bekommen, darf neben Youngster Ben Bayer aus Pfullingen auch der 25-jährige Meßstetter in der Schweiz nach dem Weltcup in Klingenthal noch einmal zeigen, was er kann.

„Ich muss von Tag zu Tag schauen, dass ich nach vorne komme“, meint Roth, der in Klingenthal den aussetzenden Geiger ersetzte – und einen besseren Ort als Engelberg gibt es dafür kaum.

„Die Schanze liegt etwas höher, dadurch ist auch das Gefühl in der Luft ein wenig anders“, erklärt Shootingstar Felix Hoffmann, der im letzten Jahr in der „zweiten Liga“, beim Continental Cup, mit den Plätzen 1 und 3 glänzte.

Gute Erinnerungen

Aber auch Luca Roth, der in Klingenthal in einigen Sprüngen sein Potenzial andeutete, hat gute Erinnerungen an die zuletzt 2006 renovierte Gross-Titlis-Schanze, denn der Mann von der Schwäbischen Alb landete auf Rang 5 – mit dem weitesten Satz der gesamten Konkurrenz auf 139,0 Meter im zweiten Durchgang, tags darauf wurde es Rang 11.

Im Sommer top

Da werden auch Erinnerungen an den für viele nicht einfachen Sommer wach. Denn da hat Luca Roth im Grand Prix sogar den Sprung aufs Podest geschafft und dabei einige Springer geschlagen, die er nun in Engelberg wiedersehen wird. Vielleicht bewahrheitet sich seine Prognose, dass „es für mich ein sehr guter Winter wird“.

Vorgenommen hat sich der ohne Probleme durch den Sommer gekommene und sehr gut vorbereitete Luca Roth jedenfalls eine Menge – genauso wie die Hoffnungsträger Hoffmann und Philipp Raimund.

Überraschung durch Luca Roth?

„Unser Ziel für Engelberg ist es, einen Schritt nach vorne zu machen und mit Philipp Raimund und Felix Hoffmann um die Top-Platzierungen kämpfen“, sagt Bundestrainer Stefan Horngacher. Und vielleicht für eine Überraschung zu sorgen – mit dem Engelberg-Experten Luca Roth.