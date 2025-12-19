Skispringen in Engelberg: Jetzt gilt’s für Luca Roth

Luca Roth aus Meßstetten bekommt beim Weltcup im Skispringen in Engelberg eine zweite Chance. Die Schanze liegt ihm.
Jetzt gilt’s für Luca Roth: Während die beiden abgestürzten Krisen-Springer Karl Geiger und Andreas Wellinger mit Co-Trainer Maximilian Mechler in Oberstdorf und Planica versuchen, doch noch die Kurve Richtung Vierschanzentournee zu bekommen, darf neben Youngster Ben Bayer aus Pfullingen auch der 25-jährige Meßstetter in der Schweiz nach dem Weltcup in Klingenthal noch einmal zeigen, was er kann.