Skispringen im Sommer: Luft nach oben für Luca Roth

Im polnischen Wisla läuft es für den deutschen Adler Luca Roth aus Meßstetten rund – aber nur in Training und Qualifikation. Jannik Faißt zahlt noch Lehrgeld.
Als Trainings- und Quali-Weltmeister präsentierte sich Luca Roth aus Meßstetten (Zollernalbkreis) beim Sommer-Grand-Prix im polnischen Wisla. Im Training am Samstag flog der 25-Jährige mit 123,5 und 127 Metern zweimal auf Platz 2 – direkt vor der Qualifikation für den ersten Wettkampf von der Malinka, der Schanze, die seit 2008 offiziell den Namen der polnischen Skilegende Adam Malysz trägt.