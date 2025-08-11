Skispringen im Sommer: Luca Roth schlägt die Stars

Luca Roth aus Meßstetten lässt sich auch durch eine Disqualifikation nicht aufhalten. Die neuen Anzugregeln spielen sich ein, ein neues Wettkampfformat noch nicht.
Wechselbad für Luca Roth beim Sommer Grand Prix in Courchevel: War er am Samstagabend noch – aussichtsreich auf Platz 8 liegend – wegen einer winzigen Abweichung beim Anzug im Schrittbereich disqualifiziert worden, belohnte er sich am späten Sonntagabend für seinen insgesamt starken Auftritt bei der Saisoneröffnung mit dem Sprung aufs Podest.